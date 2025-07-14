В омском аэропорту вновь задержали шесть самолётов

В Омском аэропорту наблюдаются очередные задержки рейсов. По информации онлайн-табло, утром 14 июля четыре самолёта вылетели позже намеченного времени, ещё два — задержали.
Так, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь из Омска в Сочи в 02:50, однако сделал это только в 03:50. Рейс в Шереметьево авиакомпании «Победа» отправился на 40 минут позже: в 05:50 вместо 05:10.
Кроме того, ещё два самолёта в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетели не по расписанию: первый борт задержали на 44 минуты, он отправился в 07:49, а второй — на 65 минут, он вылетел в 09:10.
Ещё два рейса в аэропорту были перенесены. Так, самолёт в Уфу авиакомпании «Азимут» должен был вылететь в 11:15, однако его задержали до 12:25. Отправку самолёта в Новосибирск авиакомпании S7 Airlines перенесли на час. Борт вылетит из Омска в 14:10 вместо 13:10.