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Ливни, грозы, град, шквалы, подтопления: погода в Калининградской области в понедельник, 14 июля

Температура воздуха до +26 °С.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в понедельник, 14 июля, ожидаются дожди, грозы, местами возможен град. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Как отметили наблюдатели, понедельник начинается с облачного с прояснениями неба — преимущественно высококучевые и высокослоистые облака. На востоке региона фиксируются дожди, которые смещаются к Гусеву и Черняховску.

До полудня ожидается облачная с прояснениями погода и лишь местами возможны небольшие дожди. А к 12−13 часам и далее на большей части региона появятся интенсивные ливни с грозами. Они сохранятся в течение дня и постепенно угаснут к 16−19 часам.

Осадков сегодня ожидается много. Не исключены подтопления. Также может пройти град до 1−2 см. Возможны шквалы до 17−21 м/с.

Днём в Калининграде и области потеплеет до +23…+26 °С. При осадках температура будет быстро понижаться до +18…+20 °С.