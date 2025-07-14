Ливни, грозы, град, шквалы, подтопления: погода в Калининградской области в понедельник, 14 июля

До полудня ожидается облачная с прояснениями погода и лишь местами возможны небольшие дожди. А к 12−13 часам и далее на большей части региона появятся интенсивные ливни с грозами. Они сохранятся в течение дня и постепенно угаснут к 16−19 часам.