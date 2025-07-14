Ливни, грозы, град, шквалы, подтопления: погода в Калининградской области в понедельник, 14 июля

В Калининградской области в понедельник, 14 июля, ожидаются дожди, грозы, местами возможен град. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Как отметили наблюдатели, понедельник начинается с облачного с прояснениями неба — преимущественно высококучевые и высокослоистые облака. На востоке региона фиксируются дожди, которые смещаются к Гусеву и Черняховску.
До полудня ожидается облачная с прояснениями погода и лишь местами возможны небольшие дожди. А к 12−13 часам и далее на большей части региона появятся интенсивные ливни с грозами. Они сохранятся в течение дня и постепенно угаснут к 16−19 часам.
Осадков сегодня ожидается много. Не исключены подтопления. Также может пройти град до 1−2 см. Возможны шквалы до 17−21 м/с.
Днём в Калининграде и области потеплеет до +23…+26 °С. При осадках температура будет быстро понижаться до +18…+20 °С.