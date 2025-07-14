Трамп вручил российскому голкиперу Сафонову серебряную медаль клубного ЧМ

Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения клубного чемпионата мира по футболу, где вручил серебряные медали игрокам французского «Пари Сен-Жермен», включая российского вратаря Матвея Сафонова. Торжественное мероприятие состоялось в Ньюарке (штат Нью-Джерси) после финального матча, в котором ПСЖ уступил лондонскому «Челси» со счетом 0:3.
Во время церемонии Трамп лично надел медаль на шею Сафонову и пожал ему руку, несмотря на то, что российский голкипер не провел ни одной игры на турнире. Вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино американский лидер также вручил кубок победителей капитану «Челси» Рису Джеймсу и некоторое время находился на пьедестале вместе с празднующими английскими футболистами.
Этот чемпионат мира стал первым, проведенным в обновленном формате с участием 32 команд. Российский вратарь Сафонов, перешедший в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года, в текущем сезоне помог французскому клубу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также национальные кубок и суперкубок.
Ранее сообщалось, что российские звезды НХЛ разгромили сборную КХЛ в «Матче года».