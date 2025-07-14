Трамп вручил российскому голкиперу Сафонову серебряную медаль клубного ЧМ

Во время церемонии Трамп лично надел медаль на шею Сафонову и пожал ему руку, несмотря на то, что российский голкипер не провел ни одной игры на турнире. Вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино американский лидер также вручил кубок победителей капитану «Челси» Рису Джеймсу и некоторое время находился на пьедестале вместе с празднующими английскими футболистами.