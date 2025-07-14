Топ-5 главных новостей в Молдове 14 июля 2025: В ПАС считают, что на 1500 леев пенсии люди в Молдове живут лучше, чем «заслужили»; жара усиливается — снова почти под +40 градусов; почему в Мол

Главные новости в Молдове на утро понедельника, 14 июля 2025:
1. Пропагандисты ПАС считают, что на 1500 леев пенсии люди в Молдове живут лучше, чем «заслужили» — как голосовали, так и получают: Теперь уже всем понятно, за кого голосовать не стоит, чтобы вообще без пенсий не остаться.
2. Крепитесь, люди, жара усиливается: В Молдове температура воздуха приближается к +40 градусам.
3. История одного кишиневского сапожника-экономиста: «В его проекте для детдомовских ребятишек едва ли можно было нагреть руки, поэтому он и оказался неинтересен для администрации Санду».
4. Под тем деревом лежал мой отец, пусть Немеренко ищет место у себя дома, а не у нас": Массовый протест против сноса памятника Т-34, посвященного героям Великой Отечественной войны, прошел в Кагуле.
5. Евро или доллар: Стало известно, в какой валюте лучше держать сбережения жителям Молдовы.
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