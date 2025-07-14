Топ-5 главных новостей в Молдове 14 июля 2025: В ПАС считают, что на 1500 леев пенсии люди в Молдове живут лучше, чем «заслужили»; жара усиливается — снова почти под +40 градусов; почему в Мол

1. Пропагандисты ПАС считают, что на 1500 леев пенсии люди в Молдове живут лучше, чем «заслужили» — как голосовали, так и получают: Теперь уже всем понятно, за кого голосовать не стоит, чтобы вообще без пенсий не остаться.