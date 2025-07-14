Самарцев научили выбирать рыбу специалисты Роспотребнадзора в канун Дня рыбака

13 июля в России отметили День рыбака — праздник, который объединяет любителей тихой охоты и тех, кто просто радуется свежей ухе.
Рыба, будь то трофей с берега реки или покупной окунь из магазина, — это не только вкусно, но и полезно.
В ней содержатся белки, витамины, минералы и прочие полезные вещества: морская — богата йодом и бромом, а пресноводная порадует кальцием и фосфором, хотя и с костями не поспоришь — их в ней, как соседей в старом доме, иногда слишком много.
В региональном управлении Роспотребнадзора дали несколько советов любителям рыбьего ассортимента.
Выбирая рыбу, лучше доверять проверенным местам — крупным супермаркетам или специализированным магазинам. Там товар не валяется где-то с тех пор, как лед сошёл.
А вот случайные лотки на углу — это лотерея, где вместо приза может быть пищевое отравление.
Как понять, что перед вами — свежий улов, а не «рыбий пенсионер»? Начнём с обоняния: свежая рыба пахнет морем, речкой или даже тиной, но никак не аммиаком.
Если нос сморщился — лучше отойди, это не твой вариант.
Внешний вид тоже важен: никакой лишней слизи, потемнений или подозрительных пятен. Особенно зелёных на брюхе — это явный сигнал, что пора уходить.
Жабры должны быть красными, как будто рыба только что выскочила из воды, а не из холодильника 1987 года выпуска. Серые или чёрные — повод задуматься, а стоит ли вообще.
Глаза — индикаторы свежести. Прозрачные, выпуклые, чуть ли не с блеском в глазах — значит, всё в порядке.
Если они будто «усохли» или вообще отсутствуют, возможно, вы держите в руках исторический артефакт.
Если хочется проверить дома, просто опустите рыбу в воду. Если она ушла на дно — повезло. Если всплыла — лучше вернуть обратно, пусть лежит с миром.
При разделке обратите внимание на мякоть: она должна быть упругой, плотной, без разваливающихся волокон. Если кости отделяются слишком легко — значит, свежесть уже не та.
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