Число стран в созданной для поддержки Киева «коалиции желающих» возросло до 30

— Эта «коалиция желающих», созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже, — заявил Макрон в традиционном обращении к вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в X.