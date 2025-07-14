Число стран в созданной для поддержки Киева «коалиции желающих» возросло до 30

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 14 июля, сообщил, что число стран, входящих в так называемую «коалицию желающих» для поддержки Украины, достигло 30.
По его словам, объединение было сформировано в феврале в Париже.
— Эта «коалиция желающих», созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее генштаб создан и находится в Париже, — заявил Макрон в традиционном обращении к вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии. Трансляция выступления велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в X.
Ранее французский лидер рассказал, что «коалиция желающих» планирует организовать патруль на воздушном и морском пространстве Украины после подписания мирного договора о прекращении огня с Россией.
При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что жителям объединения следует начинать учить русский язык, если европейские лидеры перестанут поставлять помощь Украине, которая, по ее словам, служит первой линией обороны Европы.