Ученые зафиксировали самое масштабное слияние черных дыр: подробнее

Ученые зарегистрировали самое масштабное из когда-либо зафиксированных слияний черных дыр. Оно произошло за пределами Млечного пути. Об этом пишет The Guardian.
Эксперты определили колебания пространства-времени, которое было вызвано столкновением двух гигантских черных дыр. Волны смогли зафиксировать при помощи детектора гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане.
Сигнал поступил с расстояния примерно 10 млрд световых лет. Он указывает на столкновение двух черных дыр массой 103 и 137 масс Солнца, сближавшихся по спирали. Образовавшийся в результате объект имеет массу 265 солнечных, что делает указанное слияние крупнейшим из зарегистрированных.
Физики из Ligo заявили, что такие массивные черные дыры, скорее всего, сформировались при более ранних слияниях. Детекторы при этом отметили так называемую фазу затухания, когда образовавшаяся черная дыра «звенела» и стабилизировалась. Дошедшие до нашей планеты волны вызвали колебания, в тысячи раз меньшие ширины протона.
Профессор Марк Ханнам из Кардиффского университета отметил, что это самые тяжелые черные дыры, зафиксированные при помощи гравитационных волн.
В начале этого года, в Солнечную систему вторгся межзвездный объект — A11pl3Z. Его назвали убийцей планет, однако угрозы для Земли от этого небесного тела не ожидается.