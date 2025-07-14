Ученые зафиксировали самое масштабное слияние черных дыр: подробнее

Физики из Ligo заявили, что такие массивные черные дыры, скорее всего, сформировались при более ранних слияниях. Детекторы при этом отметили так называемую фазу затухания, когда образовавшаяся черная дыра «звенела» и стабилизировалась. Дошедшие до нашей планеты волны вызвали колебания, в тысячи раз меньшие ширины протона.