Сотрудницу американской тюрьмы уволили за секс с заключенным

Сообщается, что Вики Линн Франц работала помощником по закупками в городе Атланта. Однажды охранник учреждения заметил, как Франц тайком заводит в свой кабинет заключенного. Он подглядел за ними и поймал пару с поличным: женщина лежала на ковре без штанов, а преступник стоял на дней, готовясь заняться с ней сексом. Охранник доложил об увиденном начальству.