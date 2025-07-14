Сотрудницу американской тюрьмы уволили за секс с заключенным

56-летнюю сотрудницу тюрьмы в американском штате Джорджия уволили и засудили за секс с заключенным. Об этом сообщил телеканал WSB-TV.
Сообщается, что Вики Линн Франц работала помощником по закупками в городе Атланта. Однажды охранник учреждения заметил, как Франц тайком заводит в свой кабинет заключенного. Он подглядел за ними и поймал пару с поличным: женщина лежала на ковре без штанов, а преступник стоял на дней, готовясь заняться с ней сексом. Охранник доложил об увиденном начальству.
Следователи выяснили, что женщина не только занималась непотребствами с осужденными, но и занималась контрабандой. За 50 долларов она пронесла другому заключенному пять пачек сигарет, передает телеканал.
В Сингапуре 34-летней преподавательнице в школе предъявили обвинения в растлении 13-летнего ученика. Личность женщины не раскрывается. По материалам суда, в ноябре и декабре 2019 года она два раза совершала действия сексуального характера с подростком в салоне своего автомобиля, припаркованного на крытой стоянке.
В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего.