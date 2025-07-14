Две трети автомобилей в Беларуси не прошли техосмотр

Согласно данным, в Беларуси зарегистрировано более 4,3 миллиона транспортных средств. Речь идет про легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, прицепы и полуприцепы и так далее. Так, за 2024 год физическим и юридическим лицам было выдано 1 510 315 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Это значит, что техосмотр прошло 34,5% от общего количества зарегистрированных транспортных средств.