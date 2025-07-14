Бурак из Стамбула и богатый пес Тито: истории домашних питомцев, которые удивили весь мир

Зачастую собаки и кошки становятся героями самых невероятных историй и приключений. А своим хозяевам дарят массу позитивных эмоций. Психолог, кандидат биологических наук Екатерина Трофимова рассказала «Вечерней Москве», какую пользу приносят собаки и кошки.
Как домашние любимцы помогают человеку.
Общение с домашними животными зачастую компенсирует эмоциональные потребности. Например, питомцев часто заводят люди, у которых нет детей, внуков или просто близкого, любимого человека. Животные дают нам возможность почувствовать безусловную любовь и принятие: так радоваться, как это делает собака при виде хозяина, многие люди не умеют.
Кроме того, при взаимодействии со своим питомцем человек может направить на него всю свою любовь и заботу, а в ответ почувствовать, что кому-то он нужен. Кошки и собаки позволяют удовлетворить потребность в тактильном контакте: шерсть помогает избавиться от стресса. Игры с питомцем дают нам возможность почувствовать себя ребенком: тем свободным человеком, который не обременен заботами и тяготами взрослой жизни.
Домашние животные привносят в жизнь стабильность: прогулки с собакой или кормление кошки — ежедневные действия, которые немного устаканивают хаос внезапных дел. Хоть животные и не могут отвечать нам словами, зачастую они внимательно слушают. С ними можно поделиться тем, что произошло за день, если больше выговориться некому. Так что домашнее животное делает жизнь каждого человека более яркой и насыщенной.
Истории питомцев, которые удивили весь мир.
Муся: талисман удачи.
Новости о ялтинской кошке Мусе встревожили весь интернет несколько месяцев назад: злой турист подманил ее лакомством, а потом выбросил с 40-метровой скалы с «Ласточкиного гнезда» вниз. Но случилось чудо: волонтеры нашли Мусю, а осмотр у ветеринара показал, что она цела. Кошку вылечили: несколько дней без еды на холоде дали о себе знать. Теперь она живет у ветеринара Светланы Власенко, которая ее и спасла.
Соцсеть для домашних животных «Буп»: что известно.
Бурак: из Стамбула.
Усатый, которого назвали Бураком — в честь турецкого актера Бурака Озчивита, — запрыгнул на торговое судно в Стамбуле, спрятался между контейнерами, а выбраться назад не смог. Так он и попал в Новороссийск, где сотрудники таможни его поймали и посадили в переноску. Бурака приютила одна из сотрудниц.
Тито: богатая собака.
Немецкая овчарка по кличке Тито, наверное, самая богатая собака на свете. Ее хозяином был индийский бизнесмен Ратан Тата. Его состояние составляло около 11,5 миллиарда рублей. И большую его часть он завещал своему верному другу Тито, а также дворецкому и повару. Детей у бизнесмена не было.
Федор: усы, лапы и хвост — вот его билет.
«Белоснежный, воспитанный и культурный кот», как описывали его соседи по транспорту, зашел в Липецкой области в рейсовый автобус маршрутом Ростов-на-Дону — Москва. На станции «Саларьево» кот сиганул в подземный переход. Столичные волонтеры нашли животное в тот же день, назвали Федором — в честь российского путешественника Федора Конюхова — и отправили в ветеринарную клинику. Здесь кота вылечили и стали искать ему новых хозяев.
Фуцзай: охраняет закон.
На службе у китайских полицейских состоят самые устрашающие на свете собаки — корги. Один из них, по кличке Фуцзай, недавно прославился в сети. При выполнении должностных обязанностей он конфисковал сосиску у девочки, потерявшей бдительность. Подобный срыв на еду у служаки не первый: проблемы с отказом от лакомств преследовали его и на тренировках. Но Фуцзай успешно сдал экзамен по поиску взрывчатки, поэтому на этот факт закрыли глаза. Правда, после инцидента его отправили на дополнительный курс по выработке силы воли.
Интересные факты о бабочках.
Звездные друзья:
У актера и режиссера Сергея Безрукова живет собака Полли. Она не только веселит артиста, но и работает вместе с ним: Полли снималась с Сергеем в кино. Обезьянка Маша, которая живет у Бари Алибасова, даже вписана в завещание продюсера. У Сергея Лазарева дома аж три питомца: две собаки из приюта, черно-рыжая Лиса и чернобелая Дейзи, а также кот Тигра. Последнего, кстати, певец завел по просьбе сына. Собаку с улицы подобрала певица Лолита Милявская. Пса Боцмана она нашла возле дачи и решила оставить себе.
Как научить собаку команде «сидеть»:
Подготовка: возьмите в руку лакомство и поднесите его к мордочке питомца, чтобы он учуял вкусняшку. Следим за рукой: медленно поднимите руку вверх, чтобы собака начала тянуться за угощением. Ждем реакцию: если собака, задирая голову вверх, села — похвалите и дайте лакомство. Если нет — слегка надавите рукой на крестец. Когда сядет — похвалите и дайте угощение. Закрепляем результат: после этого начинайте давать лакомство с задержкой. Если собака садится, а потом тут же вскакивает за вкусняшкой — нужно снова повторить ей команду. Без голоса: когда собака начнет ждать лакомство сколько потребуется, к голосовой команде можно добавлять жест.
Ранее доктор ветеринарных наук и профессор университета «Росбиотех» Андрей Руденко рассказал, какие продукты ни в коем случае нельзя давать собакам.