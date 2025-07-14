Бурак из Стамбула и богатый пес Тито: истории домашних питомцев, которые удивили весь мир

Подготовка: возьмите в руку лакомство и поднесите его к мордочке питомца, чтобы он учуял вкусняшку. Следим за рукой: медленно поднимите руку вверх, чтобы собака начала тянуться за угощением. Ждем реакцию: если собака, задирая голову вверх, села — похвалите и дайте лакомство. Если нет — слегка надавите рукой на крестец. Когда сядет — похвалите и дайте угощение. Закрепляем результат: после этого начинайте давать лакомство с задержкой. Если собака садится, а потом тут же вскакивает за вкусняшкой — нужно снова повторить ей команду. Без голоса: когда собака начнет ждать лакомство сколько потребуется, к голосовой команде можно добавлять жест.