СМИ узнали, о чем Трамп собирается заявить 14 июля

— Президент Трамп объявит о новом плане вооружения Украины в понедельник, который, как ожидается, будет включать вооружение для атаки… Два источника заявили, что у них есть основания верить, что план вероятно будет включать ракеты большой дальности действия, — заявили авторы материала со ссылкой на анонимные источники.