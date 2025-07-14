СМИ узнали, о чем Трамп собирается заявить 14 июля

Американский президент Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявит о новом плане поставок вооружения Украине, в который войдет наступательное оружие. Об этом сообщает портал Axios.
— Президент Трамп объявит о новом плане вооружения Украины в понедельник, который, как ожидается, будет включать вооружение для атаки… Два источника заявили, что у них есть основания верить, что план вероятно будет включать ракеты большой дальности действия, — заявили авторы материала со ссылкой на анонимные источники.
13 июля американский сенатор Линдси Грэм* также заявил, что в ближайшее время США отправят Украине рекордные объемы вооружений. Он призвал ждать «важного заявления» главы Белого дома Дональда Трампа о России, которое тот сделает в понедельник, 14 июля.
12 июля СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин был готов к тому, что терпение Дональда Трампа может лопнуть и он введет новые санкции против страны. При этом, по данным журналистов, российский лидер доволен своим взаимодействием с американским лидером в текущем году.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.