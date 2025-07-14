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Танк группировки «Центр» ликвидировал здание с ВСУ под Красноармейском

Объект удалось обнаружить с помощью операторов разведывательных дронов.

Источник: Аргументы и факты

Танк группировки войск «Центр» в районе Красноармейска в ДНР уничтожил здание, в котором находились украинские военнослужащие. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«Экипаж танка Т-80БВМ горного мотострелкового соединения группировки войск “Центр” огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временной дислокации и сосредоточения личного состава ВСУ на красноармейском направлении», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что крупное скопление военнослужащих ВСУ было обнаружено в одном из заброшенных домов благодаря разведывательным беспилотникам. Операторы передали координаты цели экипажу танка.

«Военные оперативно выдвинулись к боевой машине, навели орудие на цель и огнём 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами ликвидировали здание с личным составом ВСУ с закрытой огневой позиции», — резюмировали в Минобороны.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что FPV-дроны ВС РФ вынудили украинских военных отойти с позиций в районе Красноармейска.