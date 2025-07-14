В Калининградской области власти пообещали высокоскоростной интернет в 13 посёлках

В Калининградской области до конца третьего квартала 2025 года к проводному интернету планируется подключить 13 посёлков. На эти цели из областного бюджета направлено 30 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным областного министерства цифровых технологи и связи, в числе посёлков, где должен появиться интернет — Краснознаменское, Совхозное, Раздольное, Новоселово, Ново-Московское Багратионовского округа, Крылово, Домново, Мозырь Правдинского округа, Кумачево Зеленоградского округа, Березовка Гвардейского округа, Моргуново Гурьевского округа, Дивное Балтийского округа и Черепаново Светловского округа.
Областное правительство компенсирует провайдеру 85% фактически понесенных расходов на строительство волоконно-оптических линий связи. В свою очередь, компания гарантирует, что построит распределительную сеть от узла связи до границ не менее 60% домохозяйств в каждом населенном пункте со скоростью интернет-соединения не менее 50 Мбит/с.
Проблемы с мобильным интернетом в Калининградской области могут быть связаны с мерами по безопасности.