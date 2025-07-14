В Калининградской области власти пообещали высокоскоростной интернет в 13 посёлках

Областное правительство компенсирует провайдеру 85% фактически понесенных расходов на строительство волоконно-оптических линий связи. В свою очередь, компания гарантирует, что построит распределительную сеть от узла связи до границ не менее 60% домохозяйств в каждом населенном пункте со скоростью интернет-соединения не менее 50 Мбит/с.