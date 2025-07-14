В Омске за выходные откачали более 650 кубометров воды

За минувшие выходные специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства (УДХБ) откачали с улиц города 656 кубометров воды.
Работы велись на участках, где из-за сильных осадков образовались подтопления. В числе адресов, где трудились бригады, — бульвар Победы, улицы Завертяева, 30-я Северная, Дергачева, Ватутина, Туполева, Серова, Карла Маркса, 11 Линия, Манякина, Олимпийская, 4-я Железнодорожная, Малиновского, Менделеева, Багратиона и другие.
«Дорожные службы продолжают работать круглосуточно, чтобы минимизировать последствия непогоды и обеспечить безопасность движения. Помимо откачки воды, специалисты проводят очистку дождеприемных колодцев. За выходные работы прошли на улицах 10 Лет Октября, Красный Путь, проспекте Карла Маркса и других», — сообщил мэр города Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Если вы столкнулись с затоплением проезжей части, обратиться можно по телефонам:
• единая диспетчерская служба города: 78−78−78;
• диспетчерская служба УДХБ: 31−74−82.