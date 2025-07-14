В Омске за выходные откачали более 650 кубометров воды

«Дорожные службы продолжают работать круглосуточно, чтобы минимизировать последствия непогоды и обеспечить безопасность движения. Помимо откачки воды, специалисты проводят очистку дождеприемных колодцев. За выходные работы прошли на улицах 10 Лет Октября, Красный Путь, проспекте Карла Маркса и других», — сообщил мэр города Сергей Шелест в своём телеграм-канале.