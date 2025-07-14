«Я всем все доказала»: Любовь Успенская призналась, почему обижена на осудившую СВО Пугачеву

Успенская назвала Пугачеву «хозяйкой положения».
Российская певица Любовь Успенская призналась, что уехавшая из России после начала СВО артистка Алла Пугачева не хотела, чтобы та появлялась на телевидении. Однако, по словам певицы, ей не нужно уже ничего доказывать своим участием в программах. Об этом она рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец.
«Она меня ценила, но когда нужно было это доказать — она этого не доказывала. Когда были “Рождественские встречи”, она не приглашала меня, а приглашала Наталью Медведеву. Я не пойду на какую-то программу, галочка мне не нужна лишняя, я уже всё сделала и всем всё доказала», — рассказала Успенская в интервью.
Певица заявила, что Пугачева в то время была «хозяйкой положения». Она также прокомментировала освобождение актера Михаила Ефремова после смертельной аварии, выразив мнение, что это событие не поставит точку в его творческой карьере благодаря его таланту.
Ранее продюсер Павел Рудченко отмечал, что Пугачева после отъезда из России не планирует возвращаться к гастрольной деятельности и уже не собирает большие залы, как прежде. По его словам, певица утратила часть аудитории из-за своих высказываний и, вероятно, не заинтересована в активной работе на сцене.