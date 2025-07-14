«Я всем все доказала»: Любовь Успенская призналась, почему обижена на осудившую СВО Пугачеву

«Она меня ценила, но когда нужно было это доказать — она этого не доказывала. Когда были “Рождественские встречи”, она не приглашала меня, а приглашала Наталью Медведеву. Я не пойду на какую-то программу, галочка мне не нужна лишняя, я уже всё сделала и всем всё доказала», — рассказала Успенская в интервью.