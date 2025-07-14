В Хабаровском крае начали отслеживать тигров с помощью БПЛА

В Хабаровском крае начали применять беспилотные летательные аппараты с тепловизорами для отслеживания амурских тигров. Об этом сообщили в управлении охотничьего хозяйства регионального правительства.
Тестовые полёты прошли в районе имени Лазо, где ранее фиксировались случаи появления хищника у населённых пунктов. Использование дронов помогает определить точное местоположение животного и контролировать его перемещения, не тревожа зверя и не прибегая к прямому контакту.
Беспилотники позволяют оперативно реагировать на возможные угрозы и предотвращать конфликты между тигром и человеком. Специалисты также отрабатывают алгоритмы действий на случай, если хищник окажется в опасной близости к людям.
Амурский тигр остаётся редким и охраняемым видом. Власти подчёркивают, что сохранение популяции возможно только при соблюдении баланса между безопасностью людей и условиями обитания хищника. В случае появления тигра в населённом пункте жителям рекомендуется немедленно звонить по номеру 112.