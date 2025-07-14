Магомед Адиев рассказал болельщикам о готовности «Крыльев» к игре в сезоне РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ в преддверии старта чемпионата.
Его команда только начинает готовиться к официальным боям — о чём свидетельствует и поражение в контрольном матче против «Ахмата».
Однако наставник заверил, что фанаты скоро увидят не просто команду, а настоящих бойцов на поле.
Как отметил Адиев в официальном Telegram-канале клуба, состав формируется буквально впритык к старту чемпионата.
Некоторые новички только недавно присоединились к коллективу и пока не вышли на нужный уровень подготовки.
Например, Джимми Марин уже появился на поле, хотя полноценно не тренировался, а защитник Солдатенков только начал восстановление после перерыва.
По словам тренера, полностью готовый основной состав можно будет увидеть не раньше пятого тура чемпионата, до этого времени планируется продолжить адаптацию игроков и отладку тактических схем.
Особое внимание в предстоящем сезоне будет уделено атакующей игре: команда намерена создавать больше моментов и чаще беспокоить оборону соперников.
Пока тактическая подготовка идёт успешно, но стоит задача правильно распределить нагрузку между игровыми задачами и физической формой футболистов.
Тренер также подчеркнул, что в коллективе царит отличный боевой дух, и каждый матч в новом сезоне РПЛ станет для «Крыльев Советов» серьёзным вызовом, на который они намерены ответить по-настоящему достойно.
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