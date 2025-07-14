Певица из Казахстана получила Гран-при конкурса «Славянского базара в Витебске»

Певица из Казахстана Алмагуль Батталиева получила Гран-при конкурса эстрадной песни «Славянского базара в Витебске», передает БелТА.
В сообщении сказано, что обладателем первой премии стала белоруска Валерия Бернатович. Вторую премию разделили между собой представитель Армении Давид Киракосян и представитель Италии Доменико Барбера. Также разделили и третью премию: она досталась представителю Кыргызстана Рыскельди Старбекову и представителю России Эрику Ахметову.
Ранее Диана Гурцкая призналась, кому отдала свой гонорар на «Славянском базаре» в Витебске«: “Не спросила ни у кого, даже у моего продюсера”.
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