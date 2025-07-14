Авиаколлапс: 15 рейсов задержаны в аэропорту Толмачёво, 2 отменены

В международном аэропорту Толмачёво под Новосибирском сегодня наблюдается массовое нарушение расписания — 15 рейсов из различных городов России задерживаются, а два авиасообщения с Улан-Удэ и Иркутском полностью отменены.
«Пассажирам рекомендовано следить за расписанием по онлайн-табло», — сообщили в пресс-службе аэропорта, где фиксируются задержки рейсов из Усть-Каменогорска, Мирного, Магадана, Екатеринбурга, Барнаула, Кызыла, Горно-Алтайска, Сургута (два рейса), Омска, Певека, Тюмени, Казани и Иркутска (также два рейса).
Причины массовых задержек и отмен рейсов официально не называются, однако подобные масштабные нарушения графика полётов в Толмачёво происходят нечасто. Аэропорт, являющийся крупнейшим транспортным узлом в Сибири, обычно отличается стабильной работой даже в сложных погодных условиях. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется уточнять информацию о времени вылета и возможных компенсациях через авиакомпании или информационные службы аэропорта. В пресс-службе Толмачёво пообещали оперативно информировать о развитии ситуации и изменениях в расписании.