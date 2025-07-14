Авиаколлапс: 15 рейсов задержаны в аэропорту Толмачёво, 2 отменены

Причины массовых задержек и отмен рейсов официально не называются, однако подобные масштабные нарушения графика полётов в Толмачёво происходят нечасто. Аэропорт, являющийся крупнейшим транспортным узлом в Сибири, обычно отличается стабильной работой даже в сложных погодных условиях. Пассажирам задержанных рейсов рекомендуется уточнять информацию о времени вылета и возможных компенсациях через авиакомпании или информационные службы аэропорта. В пресс-службе Толмачёво пообещали оперативно информировать о развитии ситуации и изменениях в расписании.