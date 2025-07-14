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Россиянам рассказали об изменениях в погоде летом в течение ближайших 50 лет

В предстоящие 50 лет средние летние температуры в России возрастут минимум на два-три градуса Цельсия, сообщил РИА «Новости» климатолог фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

В предстоящие 50 лет средние летние температуры в России возрастут минимум на два-три градуса Цельсия, сообщил РИА «Новости» климатолог фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, то лето у нас должно становиться более теплым — два-три градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — отметил эксперт.

По его данным, за минувшие пятьдесят лет температурный фон в Российской Федерации повысился приблизительно на два градуса.

В июне 2025 года научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд информировал РИА «Новости», что антропогенное воздействие в настоящее время признаётся ключевым фактором глобального потепления, причём его влияние существенно превосходит вклад природных механизмов, способствующих нагреванию планеты.

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