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По федеральной субсидии в Пермском крае продолжится строительство площадок ГТО

В этом году всесезонные площадки под открытым небом для сдачи норм ГТО появятся в Орде, Соликамске, Березниках, Усолье и Чердыни.

В этом году всесезонные площадки под открытым небом для сдачи норм ГТО появятся в Орде, Соликамске, Березниках, Усолье и Чердыни. Основной источник финансирования — государственная программа «Спорт России», федеральная субсидия составит 12 млн рублей. Еще 4 млн рублей добавят краевой и местные бюджеты.

Площадки будут оснащены силовыми тренажерами и другим оборудованием, в том числе для занятий физкультурой для маломобильных граждан. С учетом новых объектов общее число площадок ГТО в регионе достигнет 50.