По федеральной субсидии в Пермском крае продолжится строительство площадок ГТО

В этом году всесезонные площадки под открытым небом для сдачи норм ГТО появятся в Орде, Соликамске, Березниках, Усолье и Чердыни. Основной источник финансирования — государственная программа «Спорт России», федеральная субсидия составит 12 млн рублей. Еще 4 млн рублей добавят краевой и местные бюджеты.