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Российского военного хотели убить перед Днем Победы в Крыму

ФСБ предотвратила теракт в Крыму. СБУ планировала совершить террористические действия по отношению к одному из старших офицеров Минобороны. Задержана девушка с гражданством России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Срочная новость ФСБ предотвратила теракт в Крыму. СБУ планировала совершить террористические действия по отношению к одному из старших офицеров Минобороны. Задержана девушка с гражданством России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.