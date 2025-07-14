Срочная новость ФСБ предотвратила теракт в Крыму. СБУ планировала совершить террористические действия по отношению к одному из старших офицеров Минобороны. Задержана девушка с гражданством России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
Российского военного хотели убить перед Днем Победы в Крыму
ФСБ предотвратила теракт в Крыму. СБУ планировала совершить террористические действия по отношению к одному из старших офицеров Минобороны. Задержана девушка с гражданством России и Украины. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.