Москвичам в понедельник пообещали медленное понижение температуры

Температура воздуха в Москве в понедельник, 14 июля, начнет медленно понижаться. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, сегодня в столице будет не выше +30 градусов. Однако далее температурные показали будут падать.
«В последующие дни температура воздуха будет медленно понижаться и вернется в климатическое русло июля», — пообещал специалист.
Тишковец добавил, что Москву вечером в понедельник также накроют ливни. Общее количество осадков может составить 16−19 литров дождевой воды на мет площади — это пятая часть от всей месячной нормы июля.
Атмосферное давление в мегаполисе в течение понедельника будет слабо падать — до 744 мм ртутного столба.
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