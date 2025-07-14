В этом году во Владивостоке появится 16 остановочных павильонов — список

Во Владивостоке подходит к завершению масштабный ремонт остановочных павильонов. Как сообщили в городском управлении дорог, большая часть объектов уже приведена в порядок. Рабочие обновили крыши, установили новые стены из оргстекла и отремонтировали лавочки. Также в этом году запланирована установка новых павильонов, сообщает ИА PrimaMedia.
На сегодняшний день отремонтированы павильоны на ключевых городских остановках: «Фанзавод», «Школа 44», «Окатовая», «Адмиральская», «Бурачка», «Бестужева», «Причальная», «Карьерная», «Котельникова», «Голубиная Падь», «Детская поликлиника» и другие.
Некоторые объекты, например, на остановках «Парк Победы», «Фабрика Заря», «Галактика», «Колледж ВГУЭС», «Бухта Тихая», «Добровольского» и «Вторая Речка», были обновлены с начала года. А осенью 2024-го новые конструкции появились на остановках «Больница ДВНЦ», «Мельзавод», «Чкалова», «Поликлиника № 5», «Баляева» и «Военное Шоссе».
До конца октября в разных частях города планируется установка ещё 16 новых павильонов. Они появятся как на материковой части Владивостока, так и на Русском острове — в частности, у ЖК «Остров» (в сторону моста через пролив Босфор Восточный), Пожарной академии (в две стороны), на остановке «Мини-ТЭЦ — Центральная» (в сторону острова). Остановки будут оборудованы также на улицах Енисейской («Овощебаза»), Днепровской («Днепровская» и «ТОВВМУ»), Калинина («Административная»), а также на проспекте 100-летия Владивостока («Молодёжная» в сторону Снеговой) и улице 50 лет ВЛКСМ («Трудовая»). Новые павильоны появятся и на остановках «Седанка», «Санаторий Амурский залив» и «Санаторная» — во всех этих случаях в обе стороны.
Работы проводятся в рамках городской программы по улучшению транспортной инфраструктуры. Власти обещают, что к концу сезона все новые объекты будут готовы.
Напомним, что в городе продолжается обновление подземного перехода на Океанском проспекте — с разрисованными стенами и осыпающейся отделкой. Сейчас рабочие уже вывезли строительный мусор и демонтировали старые облицовочные материалы. Если погодные условия будут благоприятными, завершить работы планируют к концу лета.