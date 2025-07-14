В этом году во Владивостоке появится 16 остановочных павильонов — список

До конца октября в разных частях города планируется установка ещё 16 новых павильонов. Они появятся как на материковой части Владивостока, так и на Русском острове — в частности, у ЖК «Остров» (в сторону моста через пролив Босфор Восточный), Пожарной академии (в две стороны), на остановке «Мини-ТЭЦ — Центральная» (в сторону острова). Остановки будут оборудованы также на улицах Енисейской («Овощебаза»), Днепровской («Днепровская» и «ТОВВМУ»), Калинина («Административная»), а также на проспекте 100-летия Владивостока («Молодёжная» в сторону Снеговой) и улице 50 лет ВЛКСМ («Трудовая»). Новые павильоны появятся и на остановках «Седанка», «Санаторий Амурский залив» и «Санаторная» — во всех этих случаях в обе стороны.