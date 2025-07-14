Вспышек на Солнце все больше: прогноз магнитных бурь на 15 июля 2025

Люди старше 50 лет, а также те, у кого есть хронические болезни или сердечно-сосудистые нарушения, наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Однако даже у полностью здоровых людей может проявляться метеочувствительность — по данным исследований, примерно треть населения планеты реагирует на изменения в магнитосфере.