Ученые зафиксировали самое крупное слияние черных дыр в космосе

Ученые международной коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA зафиксировали крупнейшее слияние черных дыр в истории наблюдений, сообщает EurekAlert. Событие удалось обнаружить с помощью обсерваторий в Ханфорде и Ливингстоне, а также при помощи датчиков гравитационных волн.
Объекты, масса которых составляла 100 и 140 масс Солнца, вращались с высокой скоростью и в итоге столкнулись, образовав еще более массивную черную дыру.
Специалисты отметили, что столь крупные слияния — редкость и дают ценные сведения о формировании сверхтяжёлых чёрных дыр.
Как сообщает издание, подробности открытия будут представлены на научной конференции в Глазго, которая пройдет с 14 по 18 июля.
Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету, сопоставимую по размерам с Землей. Звезда SPECULOOS-3, вокруг которой вращается планета, — ультрахолодный карлик. Она примерно в восемь раз меньше по размеру и в 10 раз меньше по массе, чем Солнце. Возраст звезды оценивается в 6,6 миллиарда лет, ее температура достигает 2526 градусов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».