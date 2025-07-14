В Ферганской области жители жалуются на цементный завод, загрязняющий воздух и воду: экологическая проверка подтвердила нарушения

Пользователи соцсетей писали, что многочисленные жалобы в ответственные органы остаются без внимания. Люди требовали вмешательства Министерства экологии и срочной проверки предприятия, которое, по их словам, поставило под угрозу здоровье сотен семей.
Экологи подтверждают: деятельность цементных заводов действительно может быть крайне вредной. В атмосферу выбрасывается большое количество пыли и химических веществ, загрязняются источники воды, ухудшается качество питьевой воды, страдает природная флора, уменьшается биоразнообразие, а постоянный шум и вибрация негативно влияют на здоровье и психику людей.
На фоне общественного резонанса Управление экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Ферганской области провело проверку деятельности цементного завода Turon Eco Sement Group. Результаты оказались тревожными: были выявлены нарушения природоохранного законодательства, а также факты прямого вреда окружающей среде.
Все нарушения были зафиксированы официально и направлены в судебные органы для правовой оценки и принятия соответствующих мер. Кроме того, предприятию было начислено 370,5 млн сумов экологической компенсации, которые необходимо будет выплатить за нанесённый ущерб.
Также, в соответствии со статьёй 11 закона «Об охране природы», заводу были вручены обязательные предписания из 13 пунктов с конкретными сроками устранения всех выявленных нарушений.
Теперь остаётся надеяться, что меры не ограничатся предписаниями — и реальное улучшение состояния окружающей среды жители «Кичик Тагоба» почувствуют не в отчётах, а в воздухе, которым они дышат.