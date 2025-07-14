В Красноярске появится новый спортпавильон по вольной борьбе

В новом спортивном комплексе разместятся два зала. В первом зале будут проводиться тренировки и городские соревнования по вольной борьбе. Второй зал будет оборудован современными тренажерами, доступными не только для воспитанников школы, но и для всех жителей города. Кроме того, рядом со зданием планируется обустроить уличную спортивную площадку.