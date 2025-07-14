В Красноярске появится новый спортпавильон по вольной борьбе

В Красноярске, по адресу улица Академика Киренского, 70А, будет построен новый спортивный павильон для школы олимпийского резерва по вольной борьбе.
На месте будущего павильона уже завершен демонтаж старой спортивной площадки, и подрядчик приступил к подготовке основания для монтажа нового здания.
В новом спортивном комплексе разместятся два зала. В первом зале будут проводиться тренировки и городские соревнования по вольной борьбе. Второй зал будет оборудован современными тренажерами, доступными не только для воспитанников школы, но и для всех жителей города. Кроме того, рядом со зданием планируется обустроить уличную спортивную площадку.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень 2026 года.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярцы выбирают активный отдых. Продажи велосипедов, самокатов и скейтбордов бьют рекорды. Средняя цена на велосипеды составила 11 000 рублей.