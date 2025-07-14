На Западном в Ростове очевидцы сообщили о драке

В воскресенье, 13 июля, в Ростове на Западном возле родника произошла драка между двумя мужчинами. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.
По их словам, отдыхающие что-то не поделили. После чего один из них «порезал другого и брызнул на обидчика из перцового баллончика».
Инцидент прокомментировали в полиции.
— В Отдел полиции № 2 УМВД России по Ростовской области от очевидцев поступило сообщение о конфликте между группой граждан. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, — сообщили в ведомстве.
Когда полицейские прибыли, на месте находились двое горожан с телесными повреждениями. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.