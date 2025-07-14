Обучение в российских медвузах сильно подорожало

Руководство университетов объясняет рост цен возросшими расходами на практико-ориентированное обучение, коммунальные услуги и оплату труда преподавателей. В Сеченовском университете цена шестилетнего курса по «Стоматологии» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн рублей (на 22,9%), а по «Педиатрии» — с 3,9 млн до 5,3 млн рублей (на 35%). В РНИМУ им. Н. И. Пирогова обучение по «Лечебному делу» подорожало с 600 тыс. до 800 тыс. рублей в год (на 33%). Российский университет медицины повысил стоимость курса «Стоматология» с 750 тыс. до 960 тыс. рублей (на 28%).