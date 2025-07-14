Обучение в российских медвузах сильно подорожало

Стоимость обучения повысилась по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия».
Ведущие медицинские университеты повысили стоимость обучения по основным специальностям в среднем на 10−12%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
«Ведущие медицинские вузы в этом году увеличили стоимость обучения по базовым программам, в том числе “Лечебное дело”, “Педиатрия”, “Стоматология” и “Фармация”. В среднем, как показал проведенный “Ъ” мониторинг, цены выросли на 10−12%», — написало издание. Там добавили, что в некоторых российских вузах стоимость обучения увеличилась на 30−35%.
Руководство университетов объясняет рост цен возросшими расходами на практико-ориентированное обучение, коммунальные услуги и оплату труда преподавателей. В Сеченовском университете цена шестилетнего курса по «Стоматологии» выросла с 4,8 млн до 5,9 млн рублей (на 22,9%), а по «Педиатрии» — с 3,9 млн до 5,3 млн рублей (на 35%). В РНИМУ им. Н. И. Пирогова обучение по «Лечебному делу» подорожало с 600 тыс. до 800 тыс. рублей в год (на 33%). Российский университет медицины повысил стоимость курса «Стоматология» с 750 тыс. до 960 тыс. рублей (на 28%).
Ранее о значительном росте стоимости обучения сообщали и другие медицинские вузы страны. Так, Пермская государственная медицинская академия имени Вагнера повысила плату за обучение по ряду специальностей на 22−50% по сравнению с прошлым годом, а по «Лечебному делу» и «Педиатрии» стоимость выросла до 270 тысяч рублей, что на 35% и 50% больше соответственно.