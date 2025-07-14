Россиянам рассказали, как изменится летняя погода в течение 50 лет

В течение следующих 50 лет средняя температура в России летом поднимется по меньшей мере на два-три градуса. Такой прогноз дал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Если сравнить тенденции… в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, два-три градуса за грядущие 50 лет», — приводит РИА Новости слова эксперта.
Кокорин отметил, за последние полвека средняя температура в стране уже выросла примерно на два градуса. Однако он обратил внимание на размеры России, отметив, что «где-то потеплело сильнее, где-то слабее, но в целом примерно так».
Напомним, 2025 год уже стал одним из самых жарких в истории. Согласно расчетам, что с вероятностью 90% этот год войдет в число трех самых знойных лет. Шансы попасть в пятерку лидеров составляют 99%.