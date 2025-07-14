В Башкирии спасли 13 человек, отдыхавших на водоемах

Первый случай произошел на реке Юрюзани. Там едва не утонул мужчина, который пытался вернуть свою лодку. Как выяснилось, ее владелец переплыл реку, но забыл закрепить плавсредство. К счастью, рядом оказались спасатели, которые вернули и лодку, и хозяина на берег.