В Башкирии спасли 13 человек, отдыхавших на водоемах

Пока жители рБашкирии наслаждались отдыхом у воды, сотрудники республиканского Госкомитета по ЧС провели насыщенные дни. Сотрудника ведомства удалось спасти 10 человек, среди которых было шестеро детей, а еще троим пострадавшим оказали первую помощь.
Первый случай произошел на реке Юрюзани. Там едва не утонул мужчина, который пытался вернуть свою лодку. Как выяснилось, ее владелец переплыл реку, но забыл закрепить плавсредство. К счастью, рядом оказались спасатели, которые вернули и лодку, и хозяина на берег.
На озере Талкас также возникла опасная ситуация. Там волна унесла сапборд с тремя детьми и женщиной далеко от берега. Очевидцы вызвали помощь, и спасатели оперативно эвакуировали всю группу на лодке.
Не обошлось без происшествий и на Павловском водохранилище. У скал «12 апостолов» у рыбаков заглох мотор, оставив их без возможности вернуться. Спасатели пришли на выручку, отбуксировав лодку с пассажирами к берегу.
Отдельного спасатели отметили случай с тремя подростками, которые отправились кататься на сапборде и надувном матрасе без присмотра взрослых и спасательных жилетов. Бдительные спасатели вовремя их заметили и доставили на сушу.
Традиционные летние травмы также не заставили себя ждать: рыбаки и отдыхающие получали порезы. Во всех случаях спасатели оперативно обрабатывали раны и накладывали повязки, не потребовалось даже вызывать скорую помощь.
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