Директор NtechLab Паламарчук: мы создаем целую линейку ИИ-решений для аэропортов

Платформа эффективна и в поиске пропавших людей. Например, недавно в Новосибирской области мы внедрили ИИ-сервис по поиску потерявшихся детей. Это первый в России регион с такой технологией. Родители звонят по номеру 112 и заявляют о пропаже ребенка, а затем через специальный цифровой сервис загружают его фотографию. Фото поступает в защищенный контур комплекса «Безопасный город» для осуществления оперативного поиска. Так, при помощи «умной» видеоаналитики еще до анонсирования ее запуска в СМИ удалось помочь шести семьям найти потерянных детей. А после публикации новостей об этом за несколько дней еще пять семей обратилось за помощью в полицию, и дети также были благополучно найдены благодаря ИИ-сервису.