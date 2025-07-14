В Красноярском крае за выходные ликвидировано 39 лесных пожаров

За прошедшие выходные специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали 39 лесных пожаров, охвативших общую площадь в 885 гектаров.
Возгорания были зафиксированы в различных районах края, включая Байкитское, Нижне-Енисейское, Северо-Енисейское, Тунгусско-Чунское и другие лесничества.
Для тушения пожаров ежедневно привлекалось до 300 человек и около двадцати единиц техники. По предварительной информации, причиной большинства возгораний стали сухие грозы и неосторожное обращение с огнем местного населения.
По оперативным данным Лесопожарного центра на 11:00 14 июля, на территории края продолжают действовать 17 лесных пожаров, занимающих площадь 779,6 гектаров в Байкитском, Северо-Енисейском, Кодинском, Терянском и Хребтовском лесничествах. В тушении этих очагов задействованы 588 человек и 10 единиц техники. Для авиапатрулирования и доставки сил и средств к местам пожаров запланировано использование 20 воздушных судов.
Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем, и угрозы населенным пунктам нет. Специалисты краевого Лесопожарного центра, сотрудники Лесной охраны и лесничеств ведут патрулирование территории государственного лесного фонда, учитывая погодные условия.
За лесопожарной обстановкой в регионе круглосуточно следят 170 видеокамер, установленных на вышках сотовой связи. Информация с камер в режиме реального времени передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.
Как ранее писал «МК в Красноярске», сигарета могла стать причиной лесного пожара в Богучанском районе. Незамедлительно на место происшествия были направлены две лесопожарные бригады с Гремучинской лесопожарной станции.