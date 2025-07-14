В Красноярском крае за выходные ликвидировано 39 лесных пожаров

По оперативным данным Лесопожарного центра на 11:00 14 июля, на территории края продолжают действовать 17 лесных пожаров, занимающих площадь 779,6 гектаров в Байкитском, Северо-Енисейском, Кодинском, Терянском и Хребтовском лесничествах. В тушении этих очагов задействованы 588 человек и 10 единиц техники. Для авиапатрулирования и доставки сил и средств к местам пожаров запланировано использование 20 воздушных судов.