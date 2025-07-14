Байден признал, что использовал автоподпись для указов

Ранее во время своего президентского срока Байден выступал на саммите G20 в Бразилии, после чего развернулся и, перепутав направление движения, забрел вглубь тропического леса Амазонки. На предоставленных кадрах видно, как экс-глава Белого дома, одетый в голубую рубашку с открытым вырезом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки Aviator, заканчивает выступление, отворачивается от подиума и идет в сторону леса.