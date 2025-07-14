Байден признал, что использовал автоподпись для указов

Бывший президент США Джо Байден признал, что использовал устройство для автоматической подписи документов (autopen) при подписании указов о помиловании. В интервью New York Times он объяснил это большим объемом бумаг, подчеркнув, что каждое решение все равно утверждал лично.
— Их (указов — прим. «ВМ») было много. (Использование — прим. «ВМ») устройства autopen законно. Ее использовали другие президенты, включая (президента США Дональда) Трампа, — сказал Байден.
Кроме того, он опроверг обвинения Дональда Трампа и других республиканцев о своей недееспособности в период президентства, назвав их утверждения ложью. Также Байден отверг предположения о злоупотреблении autopen со стороны своих помощников.
Комментируя помилование членов семьи, он признался, что опасался возможного преследования ее членов со стороны Трампа, которого назвал мстительным, передает газета.
Ранее во время своего президентского срока Байден выступал на саммите G20 в Бразилии, после чего развернулся и, перепутав направление движения, забрел вглубь тропического леса Амазонки. На предоставленных кадрах видно, как экс-глава Белого дома, одетый в голубую рубашку с открытым вырезом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки Aviator, заканчивает выступление, отворачивается от подиума и идет в сторону леса.