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В Омске ввели в эксплуатацию художественную школу

Строительство детского культурного объекта велось девять долгих лет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 июля, департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска сообщил о введении в эксплуатацию художественной школы на Левобережье.

Культурный-просветительский центр для омских детей расположен на улице Крупской, 12/2. В двухэтажном здании 16 помещений, включая учебные, выставочные и танцевальный залы, а также административные кабинеты и помещения для санитарно-гигиенических нужд. Общая площадь новой художественной школы составляет 1 460,2 квадратных метра.

Стоит отметить, что этот объект дошкольного образования был долгожданным для родителей Левобережья. Разрешение на его строительство было выдано 9 лет назад, в уже далеком 2016 году.