В Омске ввели в эксплуатацию художественную школу

Сегодня, 14 июля, департамент архитектуры и градостроительства администрации города Омска сообщил о введении в эксплуатацию художественной школы на Левобережье.
Культурный-просветительский центр для омских детей расположен на улице Крупской, 12/2. В двухэтажном здании 16 помещений, включая учебные, выставочные и танцевальный залы, а также административные кабинеты и помещения для санитарно-гигиенических нужд. Общая площадь новой художественной школы составляет 1 460,2 квадратных метра.
Стоит отметить, что этот объект дошкольного образования был долгожданным для родителей Левобережья. Разрешение на его строительство было выдано 9 лет назад, в уже далеком 2016 году.