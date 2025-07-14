В Самару на смену жаре придут дожди и похолодание с 14 июля 2025 года: прогноз

14 июля в Самаре начинается постепенное снижение температуры после продолжительного периода аномальной жары. По прогнозам метеорологических сервисов «Яндекс. Погода» и «Gismeteo», в ближайшие дни горожан ждёт комфортная летняя погода с кратковременными дождями.
В понедельник и вторник, 14−15 июля, температура останется высокой — днём столбики термометров покажут +27…+30 °C, ночью воздух остынет до +17…+19 °C. Первые ощутимые изменения придут в среду, 16 июля, когда температура опустится до +25 °C, а небо затянут облака с возможностью кратковременных осадков.
К четвергу дожди прекратятся, но жара не вернётся. На выходных самарцев ждёт умеренно тёплая погода: днём +25…+27 °C, ночью до +16 °C. Северо-западный ветер будет умеренным, без резких порывов, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на открытом воздухе.
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