В Нижнеудинском районе действует режим ЧС из-за лесных пожаров

В Нижнеудинском районе с 12 июля 2025 года действует режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением лесопожарной обстановки.
На момент подписания постановления на территории района действовало четыре пожара. Согласно информации, опубликованной правительством региона, 14 июля пламя полыхает на пяти участках.
— Ситуация может ухудшиться из-за текущих погодных условий и недостатка осадков, — подчеркнули в администрации.
Зачастую причиной возникновения пожара является человеческий фактор. Введенный режим предполагает полный запрет на посещение лесов и проведение любых пожароопасных работ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 человек пострадали, одни погиб в авариях с 7 по 13 июля в Иркутске и районе.