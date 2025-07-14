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В Нижнеудинском районе действует режим ЧС из-за лесных пожаров

Зачастую причиной возникновения пожара является человеческий фактор.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнеудинском районе с 12 июля 2025 года действует режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и ухудшением лесопожарной обстановки.

На момент подписания постановления на территории района действовало четыре пожара. Согласно информации, опубликованной правительством региона, 14 июля пламя полыхает на пяти участках.

— Ситуация может ухудшиться из-за текущих погодных условий и недостатка осадков, — подчеркнули в администрации.

Зачастую причиной возникновения пожара является человеческий фактор. Введенный режим предполагает полный запрет на посещение лесов и проведение любых пожароопасных работ.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 человек пострадали, одни погиб в авариях с 7 по 13 июля в Иркутске и районе.