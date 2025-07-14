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Россиянам рассказали, какие карты лучше перевыпустить, чтобы не стать жертвой мошенников

Бочкина: ряд банковских карт нужно перевыпустить из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали, какие банковские карты стоит перевыпустить, если они не хотят стать жертвой мошенников. Оказалось, что карты иностранных платежных систем с истекшим сроком годности могут стать легкой добычей для аферистов. Об этом рассказала аналитик Банки.ру Эмилия Бочкина в интервью агентству «Прайм».

«Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников», — резюмировала финансовый эксперт.

Как она сообщила, финансовые организации самостоятельно проводят замену карт, срок действия которых истёк, но ранее они были разрешены к использованию из-за санкционных ограничений и дефицита микрочипов. Теперь эти проблемы решены, и карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы.

Ранее KP.RU сообщил, что россиян предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты звонят жертве с целью якобы проверки банковской карты.