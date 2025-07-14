Россиянам рассказали, какие карты лучше перевыпустить, чтобы не стать жертвой мошенников

Как она сообщила, финансовые организации самостоятельно проводят замену карт, срок действия которых истёк, но ранее они были разрешены к использованию из-за санкционных ограничений и дефицита микрочипов. Теперь эти проблемы решены, и карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы.