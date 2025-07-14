Россиянам рассказали, какие карты лучше перевыпустить, чтобы не стать жертвой мошенников

Россиянам рассказали, какие банковские карты стоит перевыпустить, если они не хотят стать жертвой мошенников. Оказалось, что карты иностранных платежных систем с истекшим сроком годности могут стать легкой добычей для аферистов. Об этом рассказала аналитик Банки.ру Эмилия Бочкина в интервью агентству «Прайм».
«Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников», — резюмировала финансовый эксперт.
Как она сообщила, финансовые организации самостоятельно проводят замену карт, срок действия которых истёк, но ранее они были разрешены к использованию из-за санкционных ограничений и дефицита микрочипов. Теперь эти проблемы решены, и карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы.
Ранее KP.RU сообщил, что россиян предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты звонят жертве с целью якобы проверки банковской карты.