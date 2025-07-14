В Челябинске 35 домов остаются без горячей воды после второго этапа опрессовок

После второго этапа гидравлических испытаний не удалось вовремя включить горячую воду в 280 челябинских домах. К сегодняшнему дню большую часть аварий устранили, но одной холодной водой по-прежнему обходятся жители 35 зданий.
Как сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов, 12 многоэтажек подключат к горячему водоснабжению 14 июля. В остальных 23 домах горячую воду дадут до среды 16 июля.
Напомним, второй этап опрессовок официально проходил с 17 июня до 1 июля. Под отключение попадали почти 1,3 тыс. домов.
Следующий этап массовых опрессовок в Челябинске стартует 15 июля. Без горячей воды до 29 июля останься жители 578 домов.