Начальник зенитно-ракетных войск назвал опыт СВО по беспилотникам для Беларуси

Начальник зенитно-ракетных войск Вооруженных Сил Андрей Северинчик в эфире телеканала СТВ назвал опыт СВО по беспилотникам для Беларуси.
В эфире заметили, что современная война является войной беспилотников. Так, БПЛА стали основным средством, при помощи которого враг пытается уничтожить живую силу, технику. В связи с этим значение малой ПВО стремительно растет.
«Новое оружие, рассчитанное на нейтрализацию дронов — турели, на которые установлены четыре автомата», — обратили внимание в эфире СТВ.
И добавили, что стволы оружия размещены в ряд и таким образом пули будут ложиться в линию, обеспечивая наибольшую площадь поражения лишь с одного выстрела. Начальник зенитно-ракетных войск пояснил, что степень эффективности турелей или пулеметов в разы ниже, чем зенитно-ракетного комплекса малой дальности.
— Однако опыт СВО показывает, что четкое определение направления полета беспилотника, четкое определение его местонахождения с помощью средств разведки повышает эффективность его поражения, включая простым автоматом, — подчеркнул Андрей Северинчик.
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