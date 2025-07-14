В Крыму задержана агент СБУ, готовившая взрыв автомобиля офицера МО

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму 24-летнюю гражданку России и Украины, которую завербовала Служба безопасности Украины. Девушка должна была подорвать автомобиль одного из старших офицеров Минобороны РФ накануне Дня Победы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Завербованная СБУ гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства», — добавили в ведомстве.
Уточняется также, что российские силовики установили сотрудников украинской спецслужбы, завербовавших девушку. Последняя в настоящее время задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).
11 июля Федеральная служба безопасности России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. Они собирали разведданные о военных объектах Минобороны РФ и местах дислокации правоохранительных подразделений в Брянской и соседних областях.
Также сотрудниками УФСБ по Томской области задержан местный житель, который снимал в регионе военные объекты и отправлял фотографии украинским спецслужбам.