Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму задержана агент СБУ, готовившая взрыв автомобиля офицера МО

24-летнюю крымчанку обвинили в госизмене и подготовке теракта.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму 24-летнюю гражданку России и Украины, которую завербовала Служба безопасности Украины. Девушка должна была подорвать автомобиль одного из старших офицеров Минобороны РФ накануне Дня Победы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Завербованная СБУ гражданка России и Украины 2000 года рождения должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства», — добавили в ведомстве.

Уточняется также, что российские силовики установили сотрудников украинской спецслужбы, завербовавших девушку. Последняя в настоящее время задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям 205 УК РФ (террористический акт) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

11 июля Федеральная служба безопасности России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. Они собирали разведданные о военных объектах Минобороны РФ и местах дислокации правоохранительных подразделений в Брянской и соседних областях.

Также сотрудниками УФСБ по Томской области задержан местный житель, который снимал в регионе военные объекты и отправлял фотографии украинским спецслужбам.