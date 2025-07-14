В Крыму задержана агент СБУ, готовившая взрыв автомобиля офицера МО

11 июля Федеральная служба безопасности России задержала двух жителей Брянской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсий. Они собирали разведданные о военных объектах Минобороны РФ и местах дислокации правоохранительных подразделений в Брянской и соседних областях.