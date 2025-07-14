Украинцам, которых не допустили в РФ, закрывают въезд на срок до 50 лет

С октября 2023 года граждане Украины могут въезжать в Россию только через аэропорт Шереметьево. Там они проходят тщательную проверку, включая опросы и проверку их устройств. Большинство успешно проходят контроль, некоторые пытаются обжаловать решения о запрете въезда в судах. Они утверждают, что давно живут в России, имеют вид на жительство, супруги или супруги являются гражданами России, а также имеют недвижимость. Однако суды пока не удовлетворили ни одну жалобу.