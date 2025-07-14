Пограничная служба принимает решение о запрете въезда в Российскую Федерацию на срок от 20 до 50 лет для граждан Украины, которые не смогли пройти контроль и проверку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом свидетельствуют судебные документы, пишет ТАСС.
Как правило, причиной отказа во въезде является обнаружение в личных вещах украинцев связей с Вооружёнными силами Украины, специальными службами, поддержка киевского режима, негативное отношение к специальной военной операции и Российской Федерации. После завершения проверки граждан уведомляют о запрете на въезд в Россию и отправляют в страну, из которой они прибыли в Шереметьево. Затем принимается решение о запрете въезда в Российскую Федерацию. В изученных материалах срок запрета составляет от 20 до 50 лет.
В одном из документов сообщается, что гражданке Украины было отказано во въезде в страну из-за её действий в социальных сетях. Она выражала поддержку Вооружённым силам Украины и проявляла интерес к контенту проукраинской направленности. В результате ей был запрещён въезд в страну на 50 лет.
В другом случае гражданин Украины также не смог пересечь границу из-за своих взглядов. Он негативно относился к специальной военной операции и действиям правительства России. В его телефоне были обнаружены контакты сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины. В результате ему был запрещён въезд в Россию на 20 лет.
С октября 2023 года граждане Украины могут въезжать в Россию только через аэропорт Шереметьево. Там они проходят тщательную проверку, включая опросы и проверку их устройств. Большинство успешно проходят контроль, некоторые пытаются обжаловать решения о запрете въезда в судах. Они утверждают, что давно живут в России, имеют вид на жительство, супруги или супруги являются гражданами России, а также имеют недвижимость. Однако суды пока не удовлетворили ни одну жалобу.
У всех граждан Украины, прошедших проверку, были обнаружены сообщения, подписки, реакции и комментарии, свидетельствующие о поддержке киевского режима и негативном отношении к действиям российских властей и военнослужащих.