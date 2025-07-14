Молодежка самарских «Крыльев» проиграла «Спартаку» дома с разницей в один мяч

В пятницу волжане уступили «красно-белым» со счетом 2:3 (12+).
Москвичи вышли вперед на 8-й минуте матча. Забил Захар Чушкин. На 23-й Иван Сорокин увеличил отрыв столичной молодежки.
После перерыва на 49-й Максим Борисов отыграл один мяч, а на 75-й Егор Борисов сравнял счет. За минуту до конца основного времени полузащитник «Крылышек» Дмитрий Черкасов не реализовал пенальти.
После Никита Кочанов забил третий гол «красно-белых» и принес им победу в драматичной встрече 14-го тура МФЛ.
Сейчас волжане идут на 13-м месте в таблице с 12 очками. Следующая игра состоится 18 июля. Молодежка «зелено-бело-синих» сразится с «Уралом» на его поле (12+).
Ранее тренер основной команды «КС» Магомед Адиев рассказал болельщикам о готовности к сезону РПЛ.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.