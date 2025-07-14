В пермских школах стали заканчиваться места для первоклассников

В комментариях к публикации департамента образования к администрации Перми обратились возмущённые жители ЖК «Погода», которые сообщили, что не могут отправить детей в первый класс в лицее № 10, который расположен рядом с жилым комплексом. По словам родителей, они специально покупали квартиры, рассчитывая, что дети смогут учиться рядом с домом.