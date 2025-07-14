В пермских школах стали заканчиваться места для первоклассников

Места для первоклассников в школах Перми стали заканчиваться, сообщает Properm.ru.
Как рассказывает портал со ссылкой на департамент образования города, к 11 июля 2025 года в городских школах осталось 409 свободных мест. По данным депобра, наибольшее число мест для поступающих в первые классы осталось в Орджоникидзевском районе: шесть школ района (№ 24, 45, 101, 123, 131 и 153) готовы принять 109 детей.
Второе место по числу доступных мест для первоклассников занимает Кировский район. Школы № 1, 14, 63, 64, 83 и 87, а также гимназия № 8 готовы принять ещё 92 детей. Чуть меньше мест в Свердловском районе, где 70 детей могут поступить в школы № 12, 96 и 134, а также школу Агробизнеса и технологий и Техношколу.
Во второй половине рейтинга свободных мест оказался Индустриальный район — 42 места на три учреждения, Мотовилихинский район с 40 местами для учеников первых классов и Дзержинский район с 46 местами. Меньше всего возможностей оказалось у жителей Ленинского района, где 10 мест осталось лишь в школе № 28.
В комментариях к публикации департамента образования к администрации Перми обратились возмущённые жители ЖК «Погода», которые сообщили, что не могут отправить детей в первый класс в лицее № 10, который расположен рядом с жилым комплексом. По словам родителей, они специально покупали квартиры, рассчитывая, что дети смогут учиться рядом с домом.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий по ситуации в департаменте образования Перми.