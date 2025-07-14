В Самаре 17 июля откроется выставка художницы Алсу Коуки Амри «Фактура памяти»

17 июля в 18:30 в культурном центре «ЗИМ Галерея» в Самаре откроется персональная выставка художницы Алсу Коуки Амри «Фактура памяти» (12+). Это первая сольная экспозиция автора.
Проект посвящён теме памяти и наследия, передающегося из поколения в поколение. В экспозиции представлены работы разных лет: бумага, парафин, цемент, керамика и найденные объекты, собранные в единую пространственную инсталляцию.
В день открытия, в 19:00, состоится лекция сокуратора выставки Марины Альвитр «Российское искусство: особенности и тенденции развития» (16+).
Выставка организована при поддержке экосистемы artocratia.ru и продлится до 10 августа. Вход свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, корпус 155.
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