За минувшие сутки в Ростовской области ликвидировали 25 ландшафтных пожаров

За минувшие сутки воскресенья, 13 июля, в Ростовской области спасатели ликвидировали 30 техногенных пожаров и спасли в них одного человека. Об этом сообщили в донском МЧС.
Также за этот период сотрудники МЧС потушили 25 загораний сухой растительности, а еще выезжали на три ДТП.
— Всего выезжали 672 специалиста и 168 единиц техники, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что в понедельник, 14 июля, температура воздуха ночью составит +22 — +27, по северу и востоку области — до +16. Днем воздух прогреется до +33 — +38 градусов. А во второй половине дня ожидается сильная жара +40 — +42.