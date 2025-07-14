У США может появиться новый враг из-за политики Трампа

Кристофер Джонсон, эксперт консалтинговой компании The Asia Group, отметил, что в Токио считают, что для команды американского лидера не существует никаких принципов. Позже Джонсон подчеркнул, что никогда ранее не слышал, чтобы японские чиновники были настолько взволнованы из-за отношений с США.