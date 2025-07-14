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У США может появиться новый враг из-за политики Трампа

FT: назревает крупнейший за 25 лет кризис между США и Японией.

Источник: Комсомольская правда

У США может появиться новый враг из-за политики президента Дональда Трампа. Оказалось, что между Вашингтоном и Токио назревает крупнейший за 25 лет кризис. Об этом сообщило издание The Financial Times (FT).

Как подчеркнули высокопоставленные государственные деятели обеих стран, непреклонная позиция главы Белого дома и неспособность японского правительства приспособиться к новым условиям сотрудничества могут вызвать дестабилизацию и запутать вопросы торговли и безопасности.

Кристофер Джонсон, эксперт консалтинговой компании The Asia Group, отметил, что в Токио считают, что для команды американского лидера не существует никаких принципов. Позже Джонсон подчеркнул, что никогда ранее не слышал, чтобы японские чиновники были настолько взволнованы из-за отношений с США.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп начал довольно жесткую политику, причем против стран, которые раньше были для США союзниками. Глава Белого дома планирует с 1 августа ввести повышенные торговые пошлины против ряда стран Евросоюза, Брюссель в свою очередь разрабатывает план контрмер.

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