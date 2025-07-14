Власти решили, что будет с горевшим корпусом детского лагеря под Молодечно

Представитель Мингорисполкома акцентировал внимание на том, что руководством лагеря вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение не эксплуатировать лагерь в течение оздоровительного сезона 2025 года. Стригельский уточнил, что осенью в лагере начнут капитальный ремонт.