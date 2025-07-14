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Власти решили, что будет с горевшим корпусом детского лагеря под Молодечно

Власти объяснили, что намерены делать с горевшим корпусом оздоровительного детского лагеря под Молодечно.

Источник: Комсомольская правда

Власти решили, что будет с горевшим корпусом детского лагеря под Молодечно. Подробности в эфире СТВ озвучил заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский.

Сообщалось, что спальный корпус оздоровительного лагеря загорелся в Молодечненском районе 6 июля. При тушении пожара пострадали три сотрудника лагеря — они отравились продуктами горения.

Представитель Мингорисполкома акцентировал внимание на том, что руководством лагеря вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение не эксплуатировать лагерь в течение оздоровительного сезона 2025 года. Стригельский уточнил, что осенью в лагере начнут капитальный ремонт.

Ранее МЧС сделало важное заявление после пожара в оздоровительном лагере под Молодечно.

Тем временем правила косьбы травы у домов, дач и у могил определены в Беларуси.

Кстати, две трети автомобилей в Беларуси не прошли техосмотр.