СМИ раскрыли имя самого богатого российского артиста

По данным 7дней.ru, народный артист России Юрий Антонов, несмотря на возраст, остается востребованной звездой. Он редко выступает, выбирая только самые престижные мероприятия, такие как фестиваль «Славянский базар в Витебске», где стал почетным гостем. В отличие от многих коллег, Антонов не делает ставку на публичность и роскошные показы. Основной источник его дохода — авторские права на многочисленные хиты, которые продолжают звучать на радио и телевидении.